Nefes kesen cankurtaran tatbikatı Samsun'da deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Atakum sahilinde tatbikat gerçekleştirdi.

Samsun'da deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Atakum sahilinde tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti.

Boğulma vakalarının önüne geçmek için sürekli eğitim yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, deniz sezonunun açılmasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. 85 cankurtaranın görev yaptığı ekip, Terme ile Yakakent ilçeleri arasında denize girilebilecek 29 kilometrelik sahilde görev yapacak. Geçen yıl haziran ve eylül ayları arasında 229 kişiyi boğulmaktan kurtaran ekipler, her gün 4 saat Atakum sahilinde eğitim yapıyor.

Spor, kondisyon ve yüzme teknikleri ile ilgili eğitimler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Yüzme Antrenörü Birol Genç tarafından veriliyor. Bugün yapılan eğitimin ardından Sualtı Arama Kurtarma Timi, denizde boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtarma tatbikatı yaptı. Denizde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Kısa sürede denize girerek boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi sudan çıkaran ekipler, ilk yardım müdahalesini de olay yerinde yaptı.

Çevredeki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği tatbikatın önemine değinen Su Altı Arama Kurtarma Timi Amiri Yılmaz Bakkaloğlu, "85 profesyonel cankurtaranımız ile Terme ve Yakakent ilçeleri arasındaki tüm sahilimizde görev yapıyoruz. Bu tür tatbikat ve eğitimlerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biri" dedi.

Yaz döneminde denizde botlarla, karadan da araçlarla devriye gezip boğulmalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını ifade eden Bakkaloğlu, şunları söyledi:

"Karadeniz'de en sık yaşanan sorunlardan biri rip akıntısı . Bu nedenle denizdeki dubaların dışına çıkılmamalı. Vatandaşlarımızdan tek ricamız kurallara uymaları." - SAMSUN

Kaynak: İHA