Nefes borusuna oyun hamuru kaçan Mukaddes'e, ambulans uçakla sevk

HAKKARİ'de, 2 yıl önce gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezi'ne sevk edildi.

HAKKARİ'de, 2 yıl önce gittiği özel kreşte nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar, durumunun ağırlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezi'ne sevk edildi.

Kentteki özel bir kreşe giden Mukaddes Akar'ın 12 Kasım 2019'da nefes borusuna oyun hamuru kaçtı. Nefes alamayan Mukaddes, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen, burada 3 ay tedavi altına tutulan Mukaddes, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 4 ay burada tedavi altında tutulan çocuk, koronavirüs salgını nedeniyle ambulans uçakla tekrar Van'a gönderildi. Van'da özel bir hastanede 6 ay tedavi gören Akar, daha sonra Hakkari'deki evine götürülerek burada doktorlar nezaretinde tedavisine devam edildi. Bitkisel hayatta olan Mukaddes Akar'ın durumu ağırlaşınca baba Akar, kızını Ankara'ya götürmek için yetkililere ambulans uçak talebinde bulundu. Hakkari Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara'nın girişimleri ile Sağlık Bakanlığı'nda ambulans uçak tahsis edildi. Mukaddes Akar, dün gece ambulansla Van'a buradan da ambulans uçakla Ankara'da Sami Ulus Çocuk Palyatif Merkezine götürüldü.

Kızının yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Recep Akar, olayda ihmal olduğunu öne sürerek konu ile ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi. Akar, kendisine ambulans uçak tahsisi için girişimlerde bulunan Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Can Kara ve kızı ile ilgilenen Çocuk Doktoru Uzm.Dr.Sinem İmrahor İlyas'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz