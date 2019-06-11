Nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Gaziantep'te nefes borusuna mama kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde oturan Adem ve Fatma Kaplan çiftinin 8 aylık bebekleri Rukiye, mama yedirildikten bir süre sonra nefes almakta zorlandı.

Ailesi tarafından kent merkezindeki özel bir hastaneye götürülen ve buradaki kontrollerinde nefes borusuna mama kaçtığı belirlenen bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA