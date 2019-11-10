Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

Niğde'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

10.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:25
Nefes borusuna hap kaçan genç öldü

'de yuttuğu hap soluk borusuna kaçan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı köyünde Selami (20) rahatsızlığı nedeniyle doktor tarafından yazılan hapı içti. Hap soluk borusuna kaçarak fenalaşan genç, Altunhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bayındır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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