Nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı - Haberler
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Nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel
Nefes borusuna fıstık kaçan 5 yaşındaki Aleyna kurtarılamadı

GAZİANTEP'te 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi, fıstık yiyen kızı Aleyna'nın güçlükle nefes aldığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları küçük Aleyna'yı, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Aleyna, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması nedeniyle öldüğü belirlenen Aleyna'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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