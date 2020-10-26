Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü (2)
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Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü (2)

26.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:35
Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü (2)

ZEYNEP ANNESİNE 'KURTAR BENİ' DEMİŞNefes borusuna ekmek kaçması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Karakolcu'nun dayısı Zekeriya Özer, "Zeynep ve annesi bana geldi.

ZEYNEP ANNESİNE 'KURTAR BENİ' DEMİŞ

Nefes borusuna ekmek kaçması sonucu yaşamını yitiren Zeynep Karakolcu'nun dayısı Zekeriya Özer, "Zeynep ve annesi bana geldi. Annesi daha sonra eve gitmek istedi, kızına 'Kalk evimize gidelim' dedi. Zeynep de, 'Hayır, Zeki babamla kalacağım' dedi. Ben de ona yan tarafta bulunan bakkaldan bir şeyler aldım. Zeynep daha sonra evde benim aldığım çikolataları, bisküvileri kaldırıp, bir kenara atıyor ve annesinden ekmek istiyor. Annesi de ekmek veriyor, bir müddet sonra Zeynep annesinin eteğine yapışarak 'Kurtar beni' diyor. Annesi Zeynep'i yüz üstü yatırıyor, sırtına vuruyor, elini ağzına sokarak ekmeği çıkarıyor ama çocuk boğulmaktan yorulmuş, ambulans geliyor. Çocuğu daha sonra devlet hastanesine götürüyorlar. Oraya gittiğinde Zeynep zaten yaşamını yitirmiş, orada çocuğu tekrar yaşama döndürüyorlar. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Burada 9 gün yoğun bakımda kalıyordu, en son cuma günü doktor bize beyne oksijen gitmediğini söyledi. Cuma sabahında çocuğun beynine oksijen verdiler. Zeynep'in beyni kabul etmemiş, durumu kritik hale gelmişti, bugün vefat etti" dedi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli),

Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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