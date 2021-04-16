Nefes borusuna çilek kaçan çocuk hayatını kaybetti
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Nefes borusuna çilek kaçan çocuk hayatını kaybetti

Nefes borusuna çilek kaçan çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da 8 yaşındaki çocuk, yediği çileğin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Adıyaman'da 8 yaşındaki çocuk, yediği çileğin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Yunus K'nın (8) yediği çilek nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan çocuk için rehabilitasyon merkezi görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yunus K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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