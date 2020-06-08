Nefes borusuna çekirdek kaçan minik Muhammed, öldü ŞANLIURFA'da nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Muhammed Ensar Çetiner (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Muhammed Ensar Çetiner (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetiner ailesinin küçük ferdi Muhammed Ensar'ın yemeye çalıştığı ay çekirdeği, nefes borusunu tıkadı. Nefes alamadığını fark eden ailesi, Muhammed Ensar'ı otomobille Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alına minik Muhammed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Muhammed Ensar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.?

Kaynak: DHA