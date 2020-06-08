Nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk öldü
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Nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk öldü

Şanlıurfa'da nefes borusuna ay çekirdeği kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nefes borusuna çekirdek kaçan çocuk öldü
08.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:29

Şanlıurfa'da nefes borusuna ay çekirdeği kaçan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetiner ailesinin küçük ferdi Muhammed Ensar Çetiner'in (2) yemeye çalıştığı ay çekirdeği, nefes borusunu tıkadı. Nefes alamadığını fark eden ailesi, Muhammed Ensar'ı otomobille Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alına Muhammed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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