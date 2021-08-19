Nefes alıp vererek stresi uzaklaştırın
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Nefes alıp vererek stresi uzaklaştırın

Nefes alıp vererek stresi uzaklaştırın
Bültenler - Haberler | Güncel

GÜNLÜK hayatta birçok sıkıntıyla karşılaşan engelli bireyler için Buca'da "Duygu ve Stres Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, özellikle sosyal hayatın içinde yaşanan olumsuzluklar karşısında duygularla ve stresle baş etmenin yolları anlatıldı.

Buca Belediyesi, Türk Kızılayı ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle zihinsel ve bedensel engelli bireyler için "Duygu ve Stres Yönetimi" eğitimi düzenledi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimi Uzman Klinik Psikolog Emre Murat verdi. İnteraktif şekilde gerçekleşen eğitimde, engelliler, toplum içinde insanların kendilerine bakışları ve önyargıları yüzünden stres düzeylerinin arttığını ifade etti.

"NEFES ALIP VERİN"

Stresle baş etmek için çeşitli önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Emre Murat,sağlıklı bir beden için sempatik ve parasempatik sistemimizin dengede olması gerektiğini ifade etti.Parasempatik sistemin rahatlama sistemi, sempatik sistemin ise tehlike anında ortaya çıkan, kaçma, savaşma sistemi olduğunu ifade eden Murat, "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kişiler rahatlamayı bilmediği için, sürekli sempatik sistemi aktif olduğu için belli rahatsızlıklara zayıf hale geliyor. Kimi Covid 19 geçiriyor hayatını kaybediyor, kimi daha dirençli oluyor. Bunun stresle ne alakası var diyeceksiniz; stres aslında bağışıklık sistemini baskılıyor. Stres bir yüktür. Bu yük bedeninin savunma mekanizmasını zayıf hale getirir. Savunma sistemi onunla uğraşıyorken vücuda hastalık girdiğinde, kolay şekilde bu hastalık onun yaşantısına zarar verebiliyor. Parasempatik sistem bizim hızla toparlanmamızı sağlayan sistemdir. Sistem çalışmıyorsa, stresle çatışma becerisi düşüyor, sosyal arkadaşlıklar düşüyor.Peki, bu sistemi nasıl çalıştırabiliriz? Nefes alıp vermek basit bir tekniktir. Parasempatik sistemi aktif hale getirir. Stres oldunuz, kalp atışlarınız hızlandı, eliniz ayağınız dolandı, uyuşmalar hissettiniz, küçük bir nefes alıp verme parasempatik sistemi çalıştırır. Bu sistem sürekli çalıştığında bunu kullanmayı öğrenirsiniz" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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