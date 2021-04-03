Sokakta yaralı haldeki kediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akciğerlerinde sorun yaşayan ve nefes almakta zorluk çeken kediye sahip çıktı, tedavisini tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akciğerlerinde sorun yaşayan ve nefes almakta zorluk çeken kediye sahip çıktı, tedavisini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattına hayvansever vatandaşlardan gelen ihbarda sokakta bulunan kedinin yaralı olduğu ve nefes almakta zorluk çektiğinin bildirilmesi üzere harekete geçen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri, hayvan ambulansı ile yaralı kediyi barınağa getirerek ilk müdahaleyi yaptı.

Barınakta bulunan veteriner hekimler röntgen çekimi yapıp gerekli tahlilleri gerçekleştirdikten sonra sol akciğerinde kollabenin ve diyaframda yırtık tespit edilmesi ardından Gaziantep'te müdahalenin yapılmasının sakıncalı olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi arasında imzaladığı protokol kapsamında yaralı kedi, ameliyatının yapılması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne transfer edildi.

Ameliyatının başarılı geçmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kedinin gerekli tedavileri sürüyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, şunları kaydetti:

"Barınaktaki veteriner hekim arkadaşlar, röntgenini çekip, kanını alıp, gerekli tahlilleri yaptıktan sonra sonuçlarına bakarak bu hayvanda, sol akciğerinde kollabe olduğunu ve aynı zamanda da diyaframında yırtık olduğunu tespit ettiler ve bu operasyonu Gaziantep'te yapılmasının sakıncalı olduğunu bunun için mutlaka bir üniversite ortamında yapılması gerektiğini bildirdi. Biz de zaman kaybetmeden protokol gereği, hastayı Hatay'a gönderdik. Burada Prof Dr. Muhammed Enes Altuğ'un başkanlığında ameliyatı yapıldı. Operasyon başarılı geçti."

Operasyon sonunda kedinin tekrar Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildiğini aktaran Özsöyler, "Kedinin sağlık durumu günden güne daha iyiye gidiyor. İnşallah sağlığına kavuştuktan sonra da bunu da ya sahiplendireceğiz ya da kendini besleme noktalarımızdan bir tanesine bırakacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 ihbar hattına sokakta buldukları yaralı hayvanlar için arayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz