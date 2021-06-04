Nefes alacak alanlar hazırlanıyor
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Nefes alacak alanlar hazırlanıyor

Nefes alacak alanlar hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi mahallelerde çocuk oyun parklarının tamir ve tadilatı ile yeni park yapım çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi mahallelerde çocuk oyun parklarının tamir ve tadilatı ile yeni park yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Aziziye Mahallesine yeni park yapıldı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeni normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte şehir merkezindeki mahallelerde parkların bakımına ve onarımına ağırlık vermeye başladı. Pandemi dolayısıyla evlerinde iyice bunalan ve sıkılan vatandaşların nefes alabilecekleri alanları yenileme çalışmalarını hızlandıran Düzce Belediyesi, çocukların oyun oynayabilecekleri ve yetişkinlerin de oturabilecekleri park çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında tamir, bakım ve yenileme yapılan çocuk oyun parklarının yenileri de inşa ediliyor.

Çocuk oyun alanlarının güvenliği ve dayanıklılığı konusunda büyük bir titizlikle çalışan ekipler, mahalle oyun parklarını detaylı olarak incelemeye devam ediyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde park alanları oluşturan belediye son olarak Aziziye Mahallesine oyun parkı kuruldu. - DÜZCE

Nefes alacak alanlar hazırlanıyor
Nefes alacak alanlar hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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