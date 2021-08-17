Nefelinli siyenit madeni dünyaya ihraç ediliyor
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Nefelinli siyenit madeni dünyaya ihraç ediliyor

Nefelinli siyenit madeni dünyaya ihraç ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cam ve seramik üretiminde yoğun olarak kullanılan nefelinli siyenit madenini iç pazarın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Cam ve seramik üretiminde yoğun olarak kullanılan nefelinli siyenit madenini iç pazarın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. İspanya, İtalya, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi birçok ülkeye yapılan maden ihracatı ekonomiye katma değer sağlıyor.

Ülkemizde birçok bölgede maden yatırımcılığı alanında çalışmalarını sürdüren iş adamı Behçet Süleymanoğlu'nun sahibi olduğu B&S Yatırım Endüstriyel Hammaddeler Grubu, cam ve seramik üretiminde yoğun olarak kullanılan nefelinli siyenit madenini iç pazarda sanayicinin hizmetine sunarken, İspanya, İtalya, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.

Kırşehir ili Akpınar Bölgesinde işletilen ve dünyada tek bir Plüton'da bulunan nefelinli siyenit kapasitesiyle birinci sırada yer alan sahalarda bugüne kadarki en büyük Nefelin siyenit rezervine ulaşıldı. 4 bin metre uzunluğunda 2 bin 600 metre genişliğinde olan alandaki toplam rezerv 5 milyar 616 milyon ton olarak belirlendi. Sahadaki rezerv, dünyada tek bir plütonda bulunan nefelinli siyenit olarak birinci sırada yer alıyor.

Kırşehir ilinin Tatarilyasyayla Köyü mevkiinde bulunan işletmeler iç pazara yıllık yaklaşık olarak 60 bin ton potasyumu yüksek feldispat, dış pazara ise yıllık yaklaşık olarak 12 bin ton nefelinli siyenit satışı gerçekleştirdiğini söyleyen Behçet Süleymanoğlu, Üretilen nefelinli siyenit İspanya, İtalya, Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı değer sağladığını söyledi.

2011 yılında neticelenen Araştırma ve zenginleştirme çalışmaları sonucunda faaliyetlere başlayan İş adamı Behçet Süleymanoğlu'nun sahibi olduğu firma, bölgede aralıksız olarak sürdürdüğü çalışmalarla ve açtığı iş alanları sayesinde bölgenin kalkınmasına da büyük destek veriyor. - İSTANBUL

Nefelinli siyenit madeni dünyaya ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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