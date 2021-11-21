Nef Stadyumu'nun yeni logosu dev derbide görsel bir şölenle tanıtıldı

Nef, Galatasaray Spor Kulübü'nün desteği ile günlerdir merakla beklenen dev derbide Türkiye'de bir ilke imza attı.

Nef'den yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu'nun isim sponsoru olmasının ardından sarı kırmızı taraftarlara Nef Stadyumu'nun yeni logosu dev bir etkinlikle tanıtıldı.

Uzun bir aranın ardından tam seyirci kapasitesiyle kapılarını ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle aralayan Nef Stadyumu, on binlerce taraftara unutamayacakları bir gün yaşattı. Derbi öncesinde Türkiye'de ilk defa stadyumun dış alanına asılan dev projeksiyonda Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu'nun yeni logosu ve tabelası özel bir animasyonla tanıtıldı.

100 m2'lik dev projeksiyonda taraftarların heyecanla izlediği animasyon gösterisi, bu zamana kadar yapılan en büyük outdoor mapping uygulaması olarak Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. 100 metre genişliğinde; 12 metre yüksekliğinde, 1200 metrekarelik tek parça halinde en uzun ekran, ilk kez Nef Stadyumu'nda denendi. 170 bin ANSIlumens ışık gücü ve 8K çözünürlüğü ile en gelişmiş teknik özelliklere sahip olan gösteri, dünyada nadir örnekler arasında yer almayı başardı.

Logoyla birlikte ilk kez hazırlanan filmde Galatasaray'ın başarıları, unutulmayan futbolcuları, taraftarların yaptığı ve on yıllardır unutulmayan stat gösterileri ile Ali Sami Yen tezahüratları paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Efsane oyuncuları, birbirinden değerli hocaları, Türkiye'yi tek yürek halinde bir araya getiren maçlarıyla Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sarı kırmızılı camia ile geçtiğimiz günlerde hayata geçirdiğimiz stat isim sponsorluğumuz kapsamında yeni projelere imza atmaya devam ediyoruz. Galatasaray ile yol arkadaşlığımızın ilk derbisinde Galatasaray taraftarının yeni evi Nef Stadyumu'nun yeni logosunu tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz. Logo lansman törenimizi de ülkemizde ve Avrupa'da çok önemli başarılara imza atan, bizi gururlandıran Galatasaray'a yakışır şekilde, ilklere imza atarak yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

AA / Furkan Gençoğlu - Son Dakika Haberleri

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