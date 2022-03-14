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SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL, (DHA)Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kulüpten yapılan görsel paylaşımlarda karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da kar temizliğinin tamamlandığı ve zeminin derbiye hazır olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren görevlilerin her gün zeminde temizlik ve bakım yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yetkililer, yoğun çalışmalar sonrası da saha zeminini müsabakaya elverişli hale getirdi.

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

SPOR Nef Stadyumu derbiye hazır

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Güncel, Haberler

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