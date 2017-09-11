Nef Ataköy'de Teslimler Başladı

Nef'in, Sign of the City'de "En İyi Rezidans" ödülüne layık görülen projesi Nef Ataköy 22'de yaşam başlıyor. İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Ataköy'de 25 bin m2'lik bir alanda yer alan ve 6 bloktan oluşan Nef Ataköy 22 projesinde daire teslimlerine başlandı. İstanbul'un en işlek ulaşım hattı olan E5'in hemen bitişiğinde ve Ataköy'ün en merkezi arazisi üzerinde yer alan Nef Ataköy 22'nin hemen önünde, günde 1 milyondan fazla kişinin kullandığı metrobüs ve metro durakları yer alıyor. Konut, rezidans ve ofis bloklarının yanı sıra projenin avlusunda yer alan alışveriş ve iş meydanı ile yeni bir mağazacılık anlayışına imza atan Nef Ataköy 22, bölgenin yeni çekim merkezi oluyor.



DÜNYACA ÜNLÜ MİMARLAR TASARLADI



18 katlı konut ve ofisin yanı sıra alışveriş merkezinin de bulunduğu 6 bloktan oluşan projede, 1+1'den 4+1'e kadar değişen büyüklükte deniz ve şehir manzaralı daireler yer alıyor. Ödüllü Nef Ataköy 22 projesinin konsept mimarisi dünyanın önde gelen en prestijli mimarlık firmalarından biri olan HOK tarafından tasarlanırken, daire içi mimari konsepti ve ortak alanları ise ünlü Türk tasarım firması Autoban'ın imzasını taşıyor. Bir Nef inovasyonu olan patentli Foldhome konsepti, konut sahiplerinin mevcut birçok olanaktan sadece istediklerini seçerek yaşamlarına özel işlevsel alanlar katmalarını sağlıyor. Nef Ataköy 22'deki Foldhome sistemi sayesinde, bir ev aldığınızda sahip olacağınız 24 odalı evinizde sinema odası, misafir evi, toplantı odası, tam donanımlı bir spor salonu, PlayStation odası, parti ve karaoke odası, müzik stüdyosu, eğlence odası ve şefin masası gibi birçok farklı fold yer alıyor.



2017'DE 2 BİN KONUT TESLİM ETTİ



Kurulduğu günden bu yana geliştirdiği 28 projeyle sektörde en çok konut projesi üreten firma olan Nef, hayatın başladığı 20 projede toplam 4100 konutun teslimini gerçekleştirdi. 3 yıldır üst üste sektör lideri seçilen ve yüzde 94 müşteri memnuniyeti oranına sahip olan Nef, sadece 2017 yılı içerisinde teslim ettiği 1250 adet konuta ek olarak, 4 projede 680 konutun daha teslimini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar 2000 konutu ev sahiplerine teslim etmiş olacak.