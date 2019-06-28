Nef, 2019'da konut teslimlerine devam ediyor

2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 404 konutun teslimine başladı. Geçtiğimiz günlerde sektörünün "En Değerli Markası" seçilen Nef; 2017'de 1856 konut, 2018'de ise 2425 konut teslimi gerçekleştirmişti.

Son 4 yılda 6000'in üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef; 2019 yılı başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerindeki konut ve mağazaları sahiplerine teslim etmişti. İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinin üçüncü etabında teslimlere başlayan Nef; 2019 yılının geri kalanında İnistanbul Topkapı projesinin son etabının, Nef Sancaktepe ve Nef Yalıkavak projelerinin teslimlerine başlamayı hedefliyor.

İnistanbul Topkapı projesinde 2000. konut teslimi

İnistanbul Topkapı projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünün hemen karşısında, Davutpaşa metro istasyonuna 100 metre uzaklıkta yer alıyor. İnistanbul Topkapı projesinde yer alan Gala ve Lokal etaplarında bugüne kadar 1707 adet daireyi sahiplerine teslim edilmişti. 4 etapta toplam 2698 dairenin yer aldığı projede, Hayat etabında yer alan 404 konutun teslimine de geçtiğimiz günlerde başladı. Hayat etabının teslimlerinin tamamlanmasıyla İnistanbul Topkapı'da teslim edilen konut sayısı 2 binin üzerine çıkmış olacak.

Ortalama doluluk yüzde 90'ın üzerinde

Teslim edilen projelerde altıncı aydan sonra doluluk oranlarının %90'ı aştığını belirten Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik; "Yüksek doluluk oranlarında Nef'in marka algısı, projelerimizin lokasyonu ve mimari tasarımı ile patentli inovasyonumuz Foldhome konseptinin katkısı oldukça yüksek. Foldhome konsepti sayesinde, daire sakinlerimiz oturdukları binada yer alan müzik odası, spor salonu, oyun odası, sinema odası gibi kişiye özel 24 farklı kullanım alanından, sabit aidat ödemeden yalnızca kullanıldıkları zaman kadar bir ücret ödeyerek faydalanabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse Nef projelerinde yaşayan ev sahipleri ve kiracılar; 3 odalı evlerine, basketbol sahası, sinema odası ve misafir odası ekleyerek istedikleri zaman 6 odaya çıkarabiliyorlar." dedi. Selçuk Çelik ayrıca, daire teslimleri sonrasın bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlerde konut teslimi müşteri memnuniyet oranının ortalama yüzde 91 olduğunu belirtti.

"En İtibarlı" ve "En Değerli" gayrimenkul markası Nef

Marketing Türkiye tarafından ''İtibarını En Çok Artıran Marka'' ve Brand Finance tarafından "En Değerli Gayrimenkul Markası" seçilen Nef, geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kurumu JCR tarafından ''yüksek seviye yatırım yapılabilir notu" olan A+ kredi notu ile derecelendirilmişti. Şirket ayrıca ödenmiş sermayesini ise 407 milyon TL artırarak, şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine çıkarmıştı.

Kaynak: Bültenler