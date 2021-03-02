Need For Speed ertelendi, öncelik Battlefield'da!

Uzun bir süredir haber alınamayan Need for Speed'in çıkış tarihi sürekli erteleniyordu. Oyunu ne zaman oynayacağımıza dair bir resmi açıklama sonunda geldi. Geliştirici ve tasarımcı şirket Need for Speed'i erteledi ve önceliğini Battlefield'a verdiğini açıkladı. Need For Speed çıkış tarihi hakkında detayları derledik.

Electronik Arts, yeni çıkaracağı olarak bilinen Need for Speed'in çıkarılmasını ertelediğini açıkladı. EA'nın açıkladığına göre Need For Speed serisinin tasarlayıcısı Criterion Games, önümüzdeki aylarda Battlefield 6'nın çıkma süreci için DICE'a yardımcı olacak. Yeni Need For Speed ise 2022 veya 2023 yılında oyunseverler ile buluşacak.

BATTLEFIELD 6 GELİŞTİRİLİYOR

EA'ın bu tarzda bir karar vermesinde geçtiğimiz ayda oyunu alan Codemasters'ıda etkili olmuş diyebiliriz. EA, Codemasters ile anlaştıkran sonra oyunseverlere kaliteli bir oyun deneyimi sunmak için bu alanda iyi bir çıkış yapmayı istiyor.

Criterion Games'in daha önce yardım ettiği oyunlara bir göz atarsak Battlefield V ve Star Wars Battlefront oyunlarında DICE ile beraber çalışmıştı.

Battlefield bu yeni çıkacak oyunu ile sonunda modern zamanları konu alacak. Çıkış tarihi ise 2021'in sonlarına doğru olarak açıklandı. Oyunun 128 kişilik büyük haritalarda oynanarak modern zamanları konu alması ve oyunculara daha iyi bir savaş alanı deneyimi sunması bekleniyor.