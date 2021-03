Need For Speed ertelendi, öncelik Battlefield'da!

Uzun bir süredir haber alınamayan Need for Speed'in çıkış tarihi sürekli erteleniyordu. Oyunu ne zaman oynayacağımıza dair bir resmi açıklama sonunda geldi. Geliştirici ve tasarımcı şirket Need for Speed'i erteledi ve önceliğini Battlefield'a verdiğini açıkladı. Need For Speed çıkış tarihi hakkında detayları derledik.