NEDRET AYAZ KAPALI PAZAR YERİ SERVİSLERİ YENİDEN BAŞLIYOR
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NEDRET AYAZ KAPALI PAZAR YERİ SERVİSLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

NEDRET AYAZ KAPALI PAZAR YERİ SERVİSLERİ YENİDEN BAŞLIYOR
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NEDRET AYAZ KAPALI PAZAR YERİ SERVİSLERİ YENİDEN BAŞLIYORYalova Belediyesi tarafından Salı günleri Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan Nedret Ayaz 2. Kapalı Pazar Yeri için uygulanan ücretsiz servisler yeniden başlıyor.

NEDRET AYAZ KAPALI PAZAR YERİ SERVİSLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Yalova Belediyesi tarafından Salı günleri Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan Nedret Ayaz 2. Kapalı Pazar Yeri için uygulanan ücretsiz servisler yeniden başlıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen servisler, ilk ringini 3 Ağustos Salı günü yapacak. Dere Mahallesi'nden Adnan Menderes Mahallesi'ne vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını kolay ulaşabilmeleri için servisler her saat başı olarak hizmet verecek. Servis saatleri 14. 00-20. 00 arasında olacak.

Kaynak: Habermetre

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