Nedir bu Hammer Serisi?

Bisiklet takım hâlinde yarışılan, takım hâlinde kazanılabilen, takım çalışması olmazsa başarısızlığın garanti göründüğü ama eninde sonunda zaferlerin bireysel olduğu ve liderlerin öne çıktığı bir spor. Spor dünyası izlenebilirliği arttırmak, kendini geliştirmek adına yeni formatlar, yeni heyecanlar ararken bu bisiklete de yansıdı. 2017’de ilk kez koşulan Hammer Serisi, bireysel zaferleri ve sıralamaları bırakarak, takım performansını merkeze alan yeni bir yarış serisi yarattı.



Hammer adı, bir bisikletçinin rakiplerine karşı kaçış başlatmaya karar verdiği anda söylenen "drop the hammer" teriminden geliyor. Hammer Serisi’nde takımlar yarışıyor, puanlar takım olarak toplanıyor ve sonunda takımlar ödüllendiriliyor. Sporcular üç farklı disiplinde yarışıyor: Tırmanış, sprint ve takım zamana karşı. Her takım, yedi sporcuyla geliyor ama her disiplinde beş sporcuyla yarışıyor. Takımların, tırmanış ve sprint etaplarını bitirdikleri sıralamaları, son gün yapılan ve puanlamayı belirleyen takım zamana karşı etabındaki yerlerini belirliyor. Yarışlar, sporcuların takımları adına puan toplayabilmeleri için, kısa parkurlarda, pek çok kez aynı noktalardan geçilen rotalarda yapılıyor. Her turda, finiş çizgisini önde geçen sporcular takımları için puan kazanıyor. Her ayakta alınan puanlar toplanıyor ve yıl içinde koşulan üç ayak sonunda en çok puan toplayan takım Hammer Serisi’nin şampiyonu oluyor.











Hammer Serisi şu an için üç ayaktan oluşuyor. Bu yıl Norveç'in Stavanger şehrinde başlayacak ilk ayak 24 Mayıs Cuma günü başlayıp 26 Mayıs'a kadar kadar devam edecek. İkinci ayak Hollanda Limburg’da 7-9 Haziran’da, üçüncü ayak ise 13 Ekim'de Hong Kong’da düzenlenecek.



Stavanger’ı incelediğimizde, Hammer Climb olarak adlandırılan ilk etap, 8.9 km’lik kısa bir rotada, dokuz kez turlanarak koşulacak. Parkur kısa olsa da eğimin yüzde 20’lere ulaştığı tırmanışların bisikletçileri zorlayacağı kesin.



İkinci etap olan Hammer Sprint, Stavanger’ın merkezinde, 9.3 km’lik düz bir rotada dokuz kez turlanacak. Her turda finiş çizgisinden ilk sırada geçen sporcular takımlarına puan kazandıracak.



"Büyük Final" olarak tanımlanan son etap olan Hammer Chase'te bisikletçiler Stavanger’ın çevresinde, 16.3 km’lik bir parkurda, üç tur atacak. Bu etabı birinci tamamlayan takım ilk ayak olan Stavanger’ın kazananı olurken, üçüncü ayak olan Hong Kong’ta belirlenecek yılın şampiyonluğu için de avantaj sağlayacak.



İlk kez düzenlendiği 2017 yılında tek etaptan oluşan Hammer Serisi’ni Team Sky kazanırken, üç ayaklı formata geçilen geçtiğimiz yılda ise zafer Mitchelton-Scott'ın olmuştu. Bu yıl da takımlar yarışa ilgi çekici isimlerle katılıyor. Deceuninck-Quick Step’te Remco Evenepoel, Bora-Hansgrohe’de Sam Bennett, Jumbo Visma’da Dylan Groenewegen dikkat çekiyor. Bireysel galibiyetlerine alıştığımız tüm isimler takımlarına puan kazandırabilmek için pedal çevirecek.



Yeni bir organizasyon olmasından ötürü karmaşık gözükebilen Hammer Serisi’ni daha iyi anlamak için izlemek iyi bir çözüm olabilir. Yarışlar Hammer Serisi’nin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden canlı olarak yayımlanacak.