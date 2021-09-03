Nedim Özbey kimdir? Türkiye erkekler voleybol antrenörü Nedim Özbey kimdir, kaç yaşında, nereli?
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları oynanırken A Milli Takımımızın antrenörü kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Peki, Nedim Özbey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilgiler...
Nedim Özbey kimdir, kaç yaşında, nereli? Nedim Özbey hangi takımları çalıştırdı? Nedim Özbey doğum tarihi kaçtır?
NEDİM ÖZBEY KİMDİR?
Nedim Özbey (d. 28 Şubat 1955), Türk voleybol entrenörü. Hâlen Galatasaray ve Türkiye erkek millî voleybol takımını çalıştırmaktadır.
Nedim Özbey doğum tarihi : 28 Şubat 1955 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Nedim Özbey kaç yaşında : 66 yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.