Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey hayatı ve biyografisi! Nedim Özbey kaç yaşında, nereli?
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Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey hayatı ve biyografisi! Nedim Özbey kaç yaşında, nereli?

22.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:20
Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey hayatı ve biyografisi! Nedim Özbey kaç yaşında, nereli?

A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Voleybol Takımı Başantrenör Nedim Özbey için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçak, tecrübeli çalıştırıcıyı İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden İstanbul'a getirdi. Peki, Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey hayatı ve biyografisi! Nedim Özbey kaç yaşında, nereli

A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Voleybol Takımı Başantrenör Nedim Özbey ambulans uçak ile özel olarak Kanarya Adaları'ndan Türkiye'ye getirildi. Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey'in hayatı merak ediliyor. Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey hayatı ve biyografisi! Nedim Özbey kaç yaşında, nereli?

NEDİM ÖZBEY KİMDİR?

Nedim Özbey, Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, 28 Şubat 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 65 yaşındaki Nedim Özbey, voleybol sporunun Türkiye'de tanınan isimlerinden birisi olarak biliniyor.

Nedim Özbey kimdir? Nedim Özbey hayatı ve biyografisi! Nedim Özbey kaç yaşında, nereli?
Nedim Özbey

Tecrübeli teknik adam Nedim Özbey, Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörlüğünün yanı sıra A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürütüyor. Nedim Özbey, 1989-2015 seneleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da koçluk yapıyordu.

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