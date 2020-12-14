'Nedensiz Dünya'nın hikayesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Nedensiz Dünya'nın hikayesi

14.12.2020 08:56 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:00
'Nedensiz Dünya'nın hikayesi

Yeğinboy, müzisyen Ömer Kapancıoğulları ile tanışması hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi: "Okul hayatım boyunca müziği hep bir hobi olarak sürdürdüm. Liverpool ve Londra'daki üniversite eğitimim İngilizce şarkı söylememi geliştirdi.

Yeğinboy, müzisyen Ömer Kapancıoğulları ile tanışması hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi: "Okul hayatım boyunca müziği hep bir hobi olarak sürdürdüm. Liverpool ve Londra'daki üniversite eğitimim İngilizce şarkı söylememi geliştirdi. İzmir'in köklü rock grubu Defans'ın gitaristi olan Ömer'le Stüdyo 35'de şarkılar kaydetmeye başladık. 2019'da ayında ilk şarkım Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformda yayımlandı. Şarkılarımı beğenen Hülya Avşar, 'Yalanlar İçinde'nin klibinde oynamayı kabul etti. Bir yılın sonunda da 11 şarkılık 'Nedensiz Dünya' albümü yayınlandı."

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Burak için küçük dünya için büyük adımlar
Burak için küçük dünya için büyük adımlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Samatta Tisserand Pierre Webo Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kaza Pfizer Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Nedensiz Dünya'nın hikayesi - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:00:29. #1.14#
title