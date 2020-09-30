Neden Pamuklu Şalları Tercih Etmeliyiz?

Moda sektörü sürekli bir devir daim içinde. Özellikle ölçülü giyim alanında son yıllarda seçenekler oldukça çeşitlenmiş durumda. Çizgilerini muhafazakâr giyime göre belirlemiş kadınlar en konforlu ve rahat giyim tarzını şıklıkla birleştirme gayesinde. Hal böyle olunca en isabetli kumaş türü pamuklu kumaşlar dikkat çekiyor.

PAMUKLU KUMAŞIN YARARLARI NELERDİR?

Pamuklu şalların yararı ve kullanımından önce temelde pamuklu kumaşın ne olduğu ve vücuda olan etkilerini ilmek ve anlamak gerekir. Pamuklu kumaşlar insanoğlu için oldukça önem teşkil eden ve varlığı oldukça kıymetli bir kumaş türüdür. Uzmanlar tarafından uzun vadeli kullanımda oldukça sağlıklı kabul edilen pamuk kumaşını, başınızı sardığınız ve cildinizle direkt temas halinde olan bir üründe, yani şallarınızda tercih etmeniz oldukça haklı bir karar olacaktır.

Nemi emen ve ısı konusunda da oldukça faydalı olan pamuklu kumaş özellikle sıcak yaz aylarında sizin için kurtarıcı olacaktır. Hem ince hem de daha kalın seçenekleri piyasada oldukça bolca bulunan pamuklu şalların dolabınızdaki varlığı sizin için kurtarıcı olacaktır. Üstelik saçınızı da elektriklendirmeyecek olan bu şallar saçtaki statik oluşumu için de oldukça faydalı. Günlük kullandığınız şalları pamuklu seçmek doğru bir karar olacaktır. Çünkü pamuklu şallar temizlemesi oldukça kolaydır ve bu konuda sizi üzmezler.

PAMUKLU ŞALLARIN EN DOĞRU KULLANIMI NASILDIR?

Pamuklu şal dediğimizde genelde muhafazakâr kesimin kullandığı tesettür giyim parçası olan şallar aklımıza gelir Pek tabii bu ilk kullanım alanı ve üretim amacıdır. Ancak şallar pek çok alanda kullanılabilir. Omuza atarak, saçlarınıza dolayarak hatta yeterince büyükse belinize bağlayarak kullanabileceğiniz pamuklu şallar, pamuğun kaymaz yapısı sayesinde size oldukça geniş bir kullanım alanı sunar. Pamuklu şallar lifli yapısı sebebiyle biraz çizgili yapıdadır. Durum böyle olunca bize kaymaz bir yapı sunar. Bu kaymaz yapı elinizdeki şalın kullanım alanını oldukça geliştirir. Dolabınıza alacağınız birkaç desenli ve birkaç tek renk pamuklu şal, başörtüsü ihtiyacınızı büyük ölçüde giderecektir.

PAMUKLU ŞALLARI NASIL KOMBİNLEMELİYİZ?

Pamuklu şallar kombinlemesi en kolay ürünlerin başında gelir. Pamuk bize başlı başına oldukça geniş seçenekler verirken, pamuklu şallar da bir o kadar geniş kombin imkânları sunar. Spor bir kombin ya da şık bir kombin. İnanın hiç fark etmez. Pamuklu şallar her birine ayak uyduracaktır. Örneğin bir toplantıya gitmeyi planlıyorsunuz. Casual bir görüntü amaçlıyorsunuz.

Tam bu noktada şık bir blazer ceket ile kombinleyeceğiniz pamuklu tek renk bir şal sizi oldukça formal ama bir o kadar da şık gösterecektir. Ya da daha gösterişli bir yemeğe davetlisiniz. Aksesuarlarla desteklenmiş bir pamuklu belki desenli bir şal ve altında düz ama şık görünen tek parça bir elbise. Oldukça elegan duracağının garantisini veriyoruz. Özellikle siyah pamuklu şallar ve gri pamuklu şallar her türlü parça ile uyum sağlayıp sizi çabasız bir şıklığa davet ediyor.

PAMUĞUN VE PAMUKLU ŞALLARIN TARİHİNİ ÖĞRENELİM

Tüm dünyada ve Anadolu tarihinde pamuk oldukça kıymetli bir imge olarak karşımıza çıkıyor. Kullanımının yaygınlığı ve cilde olan yararı yadsınmaz olan pamuk, yüzlerce yıldır bir şekilde hayatımızda. Kök sap ve yapraktan oluşan pamuk bitkisi oldukça çeşitli boylarda yetişebiliyor. Yüzeyin altında yatay büyüyen alt kısım ise birçok bilimsel çalışma için oldukça önem arz eder. Tarihi Hindistan, Mezopotamya, Güney Amerika ve Mısır'a kadar giden pamuk oldukça yaygın, eski ve önemli bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Alüvyonlu ve oldukça kuvvetli toprakları seven pamuk 21 ila 37 °C arasında yetişir.