Neden kilo veremiyorum
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Neden kilo veremiyorum

Neden kilo veremiyorum
Bültenler - Haberler | Güncel

Uzman Diyetisyen Dila İrem Sertcan konu hakkında bilgiler verdi.

Sağlıklı besleniyor, düzenli egzersiz yapıyor, yeterince uyuyor, su tüketiminize dikkat ediyor ve stres durumunuzu iyi yönetebiliyorsunuz. Bununla birlikte kilo vermenizi zorlaştıracak insülin direnci, polikistik over sendromu, haşimato tiroidi gibi bir hastalığınız da yok ya da varsa bile gerekli medikal tedaviyi alıyorsunuz. Tüm bunlara rağmen kilo veremiyor musunuz? Kilo verememenizin altında vitamin-mineral eksikliği gibi basit bir neden yatıyor olabilir.

D vitamini eksikliği

Yapılan bazı araştırmalar, daha yüksek beden kütle indeksinin ve vücut yağ yüzdesinin, daha düşük D vitamini seviyeleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte D vitamini, vücutta yeni yağ hücrelerinin oluşumunu azaltarak, yağ hücrelerinin depolanmasını bastırarak ve iştahı kontrol etmede rol oynayabilen serotonin seviyelerini artırarak vücut yağının azaltılmasında ve kilo kaybında rol oynayabilir. 2012 yılında yayınlanan ve 77 fazla kilolu ve obez kadın katılımcının dahil edildiği çift-kör randomize kontrollü bir çalışmada, 12 hafta boyunca katılımcıların bir kısmına D vitamini takviyesi bir kısmına ise plasebo verildi. Çalışmanın sonunda, D vitamini takviyesi alan grubun plasebo alan gruba göre vücut yağ kütlesinde anlamlı derecede daha fazla azalma sağlandı.

Demir eksikliği

Demir, besinlerden enerji üretilmesinde rol oynar ve tiroid fonksiyonu için gereklidir. Demir eksikliğinde düşük enerji seviyeleri görülür ve tiroid bezinin yetersiz çalışması sonucu metabolizma yavaşlar. Bu etkiler birleştiğinde kilo vermek zorlaşır ve hatta kilo artışı ile karşılaşılabilir.

Magnezyum eksikliği

Magnezyum vücutta enerji üretmek, kan şekerini dengelemek, kan basıncını düzenlemek, sinir uyarılarını ve kas kasılmasını kontrol etmek gibi önemli reaksiyonlarda rol oynayan bir mineraldir. Magnezyum yetersizliğinde kan şekeri ve insülin seviyeleri olumsuz etkileneceğinden kilo vermeniz zorlaşabilir.

B12 eksikliği

İnsanlarda yapılan araştırmalar sınırlı sayıda olsa da bazı araştırmalar, enerji üretiminde önemli bir rol oynayan B12 vitamininin vücut yağını ve metabolizmasını etkileyebileceğini göstermektedir. 2019 yılında yayınlanan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 9.075 yetişkin katılımcı ile yapılan bir araştırmaya göre daha yüksek B12 vitamini seviyelerine sahip olmak, daha düşük obezite riski ile ilişkiliydi. Benzer şekilde, ülkemizde yapılan ve 976 kişinin dahil edildiği bir başka çalışma, düşük B12 vitamini seviyelerine sahip olmanın daha yüksek fazla kilo veya obezite riski ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

Kaynak: Bültenler

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