Neden Kendi Web Sitemiz Olmalı?
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Neden Kendi Web Sitemiz Olmalı?

Neden Kendi Web Sitemiz Olmalı?
Wise.tv - Haberler | Ekonomi

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, şahsi web sitelerin gerekliliğinden söz etti.

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, şahsi web sitelerin gerekliliğinden söz etti. Özellikle pandemi sonrasıyla birlikte dijitalleşen dünyada insanların bu dünyada olan kişilere ulaşabildiğini vurguladı. Web siteler, sosyal medya hesapları ve diğer oluşturulacak olan dijital içeriklerin hepsine dijital varlık denildiğini ve herkesin dijital varlığa sahip olması gerektiğini söyledi.

Bir öğrencinin web sitesinin olması, çalışmak istenilen alan ile ya da hobilerle ilgili bir şeyler yazıp yayınlamasının daha sonra iş başvurusunda öğrenciye çok fazla fayda sağlayacağını söyledi. Sosyal medyanın daha çok insana ulaştığı için, web sitelerinin de hem prestij hem de kurumsal gözüktüğü ve daha çok güven verdiği için önemli olduğunu vurguladı.

Web sitesinde posta toplamak, insanlardan bilgi toplamak, daha sonra bu bilgilerle alakalı kampanya yapmak gibi yapılacak çok farklı işler olduğunu ifade etti. İnternette olmanın, dünyanın herhangi yerinden birisinin istediği kişiye ulaşabilmesini sağladığını, kişiyi daha kurumsal ve güvenilir gösterdiğini bu yüzden herkesin şahsi internet sitesinin olmasını tavsiye etti. Tozak, ilk defa web sitesi kuracak insanlara da "bu işi ertelemeyin, ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajlı hale gelirsiniz" dedi.

Kaynak: Wise.tv

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