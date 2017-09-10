Neden İphone 8 Almak İçin Acele Etmiyorum? İphone 8 Almadan Önce?

iPhone 8 Almak için Doğru Zaman mı?





Neden iPhone 8 Almak için Acele Etmiyorum? iPhone 8 Almadan Önce kendinize sormanız gereken sorular ve cevapları?



Apple'ın içinde bulunduğumuz eylül ayı içerisinde düzenleyeceği etkinlikle yeniden tasarlanmış iPhone modelini yani muhtemelen iPhone 8'i duyuracak. Radikal değişikliklerin olması beklenen yeni iPhone 8'i satın almak için acele etmemenin daha doğru bir hareket olacağı kanısındayım. Peki Neden iPhone 8 Almak için Acele Etmiyorum?



Muhtemelen sizde duydunuz Apple, iPhone 8'i piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor ve bu sonbaharda mağazalarda yerini alacağını düşünüyoruz. Yeni modelin eskisinden oldukça farklı olması beklenirken, nedense iPhone 8 almak için hiç acelem yok. Samsung'un Galaxy Note 8 içinde acele etmeyin, iPhone 8'i de bir görün derken aynı şeyi düşünüyordum. Peki ben neden acele etmiyorum?



Belki de sizde aceleci olmamalısınız?





Elbette iPhone 8 muhtemelen çerçevesiz, Home Düğmesi ve hatta WSJ'ın haberinde bugün belirttiği gibi Touch ID sistemi olmadan gelecek. WSJ'a göre Apple iPhone 8'de Touch ID yerine Yüz Tanıma Sistemi Kullanacak.



Harika bir geliştirilmiş kamera seti – dual kamera ve bir çok heyecan verici özelliklerin olma ihtimali oldukça yüksek tabi.



Ama hala telefonun ilk gününden satın alınması ABD fiyatlarıyla 1000$ – 1200$ arasında gerçekleşecek olması beni düşündürüyor. Bu rakam Türkiye'de muhtemelen 5000TL – 6500 TL bandında gerçekleşecek. Görünen o ki Samsung ve Apple elbirliğiyle Akıllı telefon fiyatlarını yükseltiyor.



Neden iPhone 8 Almak için Acele Etmiyorum?





Bu noktada kendimize bir kaç soru sormamız gerekiyor.



1000$'lık Türkiye Fiyatları ile 5000 TL – 6500 TL arasındaki fiyatlarla yeni bir iPhone almaya hazır mısınız?

Evet, Apple harika ürünler üretiyor, bende bir çok kullanıcı gibi iPhone kullanıyorum ama bu yeni cihazın özellikle iyi olup olmayacağını kim bilebilir ki?

En doğru hareket hangisi?



Peşin Peşin söyleyeyim sizde hali hazırda bir iPhone kullanıcıysanız hiç acele etmeyin. Samsung'un benzer yaşadığı problemleri hatırlayın. Note 7 skandalı hala aklımızda. Aynı şekilde iPhone 6S batarya problemide hala hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Ben de bizzat şarj bitmeden kapanan bir iPhone 6'ya denk geldim.



Dolayısıyla; iPhone 8 'de bir çok radikal tasarım değişikliğinin yer alacağını düşündüğünüzde benzer sıkıntıların piyasaya çıkacak ilk cihazlarda olma riski çok çok yüksek.



Bu noktada 5000 TL – 6500 TL gibi bir rakamı bu cihaz için harcamaya karar verdiyseniz bile akıllı davranıp, şirket amigoluğu denilen yanılgıya düşmeden acele etmemelisiniz.



Peki iPhone 8'i hiç mi almamanız gerektiğini söylüyorum? Elbette ki HAYIR!





Gerçekten bütçenize uygunsa ve beklentilerinizi karşıladığını düşünüyorsanız satın alabilirsiniz. Ancak acele etmeden bir kaç hafta beklemenin sizin için daha hayırlı olup olmayacağını da kendinize bir sorun!



Belki de bu bekleme süresi içinde lansman sonrası çıkan hatalar ve problemlere bakıp gülümseyebilirsiniz bile.



Benden söylemesi!



http://www.teknotalk.com/neden-iphone-8-almak-icin-acele-etmiyorum-59692/