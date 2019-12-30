Neden İngilizce öğrenemiyoruz

30.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:42

Dünyanın 44 şehrinde 7 dilde yabancı dil eğitimi veren EF Education First Uluslararası Dil Merkezleri'nin yayımladığı İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde 63 ülkenin İngilizce seviyeleri sıralandı. Analize göre Danimarka ilk sırada yer alırken Türkiye 47'nciydi. İlköğretimde başlayan İngilizce eğitimi lisede, üniversitede devam ediyor. Yani bir öğrenci ilk ve orta öğrenimi boyunca 8, üniversitede de devam ederse 12 yıl İngilizce dersi alıyor. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'e göre ilk, orta ve lise eğitimi boyunca ortalama 1296 saat İngilizce dersi görüyoruz. Bu yıl İngilizce dersi ilköğretim 2'inci sınıfa da indi. Peki, neden hala İngilizce'de bu kadar gerideyiz?











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Genç yönetici durumu şu şekilde değerlendirdi; "12 yılda aldığımız dil eğitimi 1000 saati buluyor. Bunun sonucunda hala ortalamanın altında yer alıyorsak bir yerde hata yapıyoruz demektir." Diyerek başlıyor: "Bence en önemli hatalardan biri dilin kendisini değil de dilin kurallarını öğretiyoruz. Dilin dört temel beceresi var; dili anlama, okuduğunu anlayabilme, konuşabilme ve yazabilme. Dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek zorundasınız. Ama biz okullarda sürekli olarak dilin kurallarını yani gramer öğretiyoruz."















