Halk İkiye Bölündü! Güney Kore'de Pek Çok Erkek Makyaj Yapmaya Başladı

güney kore zaten cilt bakımında önde gelen ülkelerden sırf cilt ürünleri için bile koreye gidenler var kızlar bu duruma çok takık makyaj yapmayınca maskeyle çıkıyolar dışarı gözleri çok küçük olduğu için göz makyajını daha çok yapıyolar onun haricinde yok gibi makyaj yapıyolar pop grupları sahne makyajı yapıyor göz önünde oldukları için yapmasalar toplum çirkin diye ağır bir şekilde eleştiriyor tüm toplumlarda böyle makyaj yapanlar var bizde de var ayrıca tüm ünlülere sahne makyajı yapılır zaten
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HAYSİYET: Eee sonuç 0 yani alti yok gibi uste park ve bahceler ama koku gene var yok gib
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