Halk İkiye Bölündü! Güney Kore'de Pek Çok Erkek Makyaj Yapmaya Başladı
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Halk İkiye Bölündü! Güney Kore'de Pek Çok Erkek Makyaj Yapmaya Başladı

Güney Kore'de erkek pop yıldızlarının makyaj yapmaya başlamasının ardından yeni bir trend ortaya çıktı. Pek çok erkek artık gündelik hayatında makyaj yapıyor.

Artık hem ekranlarda hem de sokaklarda makyaj yapan erkekleri görmek mümkün. Trend ülkenin pop yıldızlarının makyaj yapmaya başlamasıyla patlak verdi. Ancak bu çılgınlık herkes tarafından kabul görmüyor.

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YORUMLAR (11)

  • BİR İNSAN:
    güney kore zaten cilt bakımında önde gelen ülkelerden sırf cilt ürünleri için bile koreye gidenler var kızlar bu duruma çok takık makyaj yapmayınca maskeyle çıkıyolar dışarı gözleri çok küçük olduğu için göz makyajını daha çok yapıyolar onun haricinde yok gibi makyaj yapıyolar pop grupları sahne makyajı yapıyor göz önünde oldukları için yapmasalar toplum çirkin diye ağır bir şekilde eleştiriyor tüm toplumlarda böyle makyaj yapanlar var bizde de var ayrıca tüm ünlülere sahne makyajı yapılır zaten
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    HAYSİYET: Eee sonuç 0 yani alti yok gibi uste park ve bahceler ama koku gene var yok gib
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  • MAŞAT:
    Makyaj yapan erkek gay dir. O kadar. Yorum yaparak kıvırtmaya çalışmak aptalların işidir. Kültüel şoka uğratmaya çalışıyorlar kanmayın. Dünya kültürsüzlüğe, eskiyi küçük görmeye doğru yönlendirenler var kanmayın. G.Kore deney alanı sadece kültürsüz bir millet yozlaşır ne olduğu belli olmaz. Toplum baskısı şart.
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