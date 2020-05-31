Neden Daha İyi Bir Crm? Salesforce Bölge Yöneticisi Sinan Erkiner, neden daha iyi bir CRM'e yönelinmesi gerektiğini anlattı.

Salesforce Bölge Yöneticisi Sinan Erkiner, neden daha iyi bir CRM'e yönelinmesi gerektiğini anlattı.

Erkiner, yenilikleri takip eden, araştırmaya ve geliştirmeye yatırım yapan ve sonuçta bunları insanların önüne getiren teknoloji platformu olduğu sürece güncel kalınacağını ifade etti. Akıllı telefonlar üzerinden örnek veren Erkiner, akıllı telefonun bir teknoloji platformu olduğunu belirtip, içindeki uygulamaların insanları güncel tuttuğunu söyledi. Gün geçtikçe kendi kendini güncelleyen ve yeni çıkan uygulamalarla karşılaşıldığını, eğer böyle bir teknoloji platformu tercih edilmezse inovasyonu kendimizin yaratması gerektiğini vurguladı. Erkiner, yapay zeka, analitik, büyük verinin erişilebilir kılınması ve mobilitenin, CRM'in önemli detayları olduğunu dile getirdi.