Neden Cıso Expert Club'a Üye Olunmalı?

Ziraat Teknoloji A.Ş. Bilgi Güvenliği Grup Yöneticisi Ayşim Niksarlı, CISO Expert Club'a neden üye olunması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Niksarlı, şu sözleri dile getirdi: "Bilgi paylaşımı çok önemli. Expert Club da aslında bu konuda deneyimlerini, projelerini yapmış olan kişilerin bir arada bilgi paylaştığı ortamlar. Dolayısıyla iletişim hızı çok yüksek. Her an her konuda birbirimizi desteklemeye hazır bir grup oluşturmuş durumdayız IDC'nin de öncülüğünde. Herkesin faydalanabileceği bir ortam".