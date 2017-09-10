Neden Bulutistan?

Bulutistan Stratejik İlişkiler Yöneticisi İlayda Taşyar Bulutistan'ın kurumlar tarafından tercih edilmesinde rol oynayan faktörleri Wise TV'ye açıkladı.



Bulutistan'ın iki yıl içerisinde çok sayıda referans edinmesini, konusunda uzmanlaşmayı hedefleyen bir firma olmalarına, günün trendlerini takip eden, teknoloji yeniliklerine uyum sağlayan bir bakış açısıyla hareket etmelerine, hangi alanda ilerlemek istediğine karar veren kurumlar için doğru iş ortakları ve doğru çözümler üretebilmelerine bağlayan Taşyar, yalnızca arşivleme, yedekleme ve replikasyon yaptıkları, Bulut Blocker isimli alt kuruluşlarından da bahsetti.