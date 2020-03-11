Neden ağladığını ilk kez açıkladı Güzel oyuncu Wilma Elles, önceki gün Şişli Radison Blue'da gerçekleşen 7. Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katıldı. Elles, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir ödül töreninde neden ağladığını ilk kez açıkladı

Çocuklarının 4 aydır Qkids İnteraktif İngilizce eğitimi aldığını söyleyen Elles, "Evde çocuklara Türkçe olarak bir şey soruyorum, onlar Almanca cevap veriyor. İngilizce eğitimden sonra İngilizce'de konuşmaya başladık evrensel bir dil sonuçta" dedi.

'Annemi çok arıyorum'

Ayrıca bir ödül töreninde yere oturup ağlamasının nedeni içinde, "Ben annemi kaybetmiştim. Annemi çok arıyorum o anlamda çok duygusal anlar yaşadım ve ağladım." açıklamasını yaptı.



