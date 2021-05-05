Necromunda: Hired Gun oynanış fragmanı yayınlandı!
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Necromunda: Hired Gun oynanış fragmanı yayınlandı!

Necromunda: Hired Gun oynanış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Warhammer 40,000 evreninde geçen tek oyunculu FPS oyunu Necromunda: Hired Gun için oynanış fragmanı yayınlandı. Necromunda: Hired Gun ne zaman, hangi platformlar için çıkacak? İşte detaylar!

Yayıncı Focus Home Interactive ve geliştirici Streum On Studio, Necromunda: Hired Gun'ın oynanışının genel olarak tanıtıldığı üç dakika uzunluğunda yeni bir fragman yayınladı.

Necromunda: Hired Gun'da kiralık bir katil olarak oyunun karanlık dünyasında karşılaşılacak bazı karakterler, gruplar ve mekanlar gösteriliyor. Şiddetli ve heyecanlı bağımsız yapım türündeki oyunda, en azılı çete üyeleri para karşılığında, yeraltı mağarasına girerek mutantları ortaya kaldırmaya çalışılacak. Ayrıca, bir yol arkadaşının (köpek) bu serüvende sizinle olacağı da fragmanda gösteriliyor.

Necromunda: Hired Gun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için 1 Haziran'da çıkış yapacak.

Necromunda: Hired Gun, Steam üzerinden ön siparişle 161,50 TL'den satışa sunuluyor.

NECROMUNDA: HIRED GUN OYNANIŞ FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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