Necromunda: Hired Gun için yeni bir fragman yayınlandı!
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Necromunda: Hired Gun için yeni bir fragman yayınlandı!

Necromunda: Hired Gun için yeni bir fragman yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Warhammer 40,000 evreninde geçen tek oyunculu FPS oyunu Necromunda: Hired Gun için yeni bir fragman yayınlandı. Necromunda: Hired Gun ne zaman, hangi platformlar için çıkacak? İşte detaylar!

Yayıncılığını Focus Home Interactive'ın ve geliştirici Streum On Studio'nun yaptığı Necromunda: Hired Gun'da kiralık bir katil olarak oyunun karanlık dünyasında karşılaşılacak bazı karakterler, gruplar ve mekanlar gösteriliyor. Şiddetli ve heyecanlı bağımsız yapım türündeki oyunda, para karşlığı en azılı çete üyeleri ve mutantları ortaya kaldırmaya çalışacaksınız.

Necromunda: Hired Gun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için 1 Haziran'da çıkış yapacak.

Necromunda: Hired Gun, Steam üzerinden ön siparişle 161,50 TL'den satışa sunuluyor.

NECROMUNDA: HIRED GUN FRAGMAN VİDEOSU

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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