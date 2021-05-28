Necromunda: Hired Gun açılış sinematiği yayınlandı!

Warhammer 40,000 evreninde geçen tek oyunculu FPS oyunu Necromunda: Hired Gun için açılış sinematiği yayınlandı. Necromunda: Hired Gun ne zaman, hangi platformlar için çıkacak? İşte detaylar!

Yayıncılığını Focus Home Interactive'ın ve geliştiriciliğini Streum On Studio'nun yaptığı Necromunda: Hired Gun için açılış sinematiği yayınlandı.

Necromunda: Hired Gun'da oyuncular; kiralık bir katil olarak oyunun karanlık dünyasına giriş yapacak. Şiddetli ve heyecanlı bağımsız yapım türündeki oyunda, para karşılığı en azılı çete üyeleri ve mutantları ortaya kaldırmaya çalışacaksınız.

Necromunda: Hired Gun 1 Haziran'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC (Steam) için çıkış yapacak.

Warhammer 40,000 evreninde geçen FPS oyunu, %15 indirimle konsollarda 242,00 TL'den ve Steam'de 161,00 TL'den ön siparişle satışa sunuluyor.

NECROMUNDA: HIRED GUN AÇILIŞ SİNEMATİĞİ