Necmi Temizel Spor Tesisleri 4 Temmuz'da hizmette Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. tarafından işletilen merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Necmi Temizel Spor Tesisleri, 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. tarafından işletilen merkez Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Necmi Temizel Spor Tesisleri, 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir hizmet veremeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Necmi Temizel Spor Tesisleri, tedbirlere uygun bir şekilde 4 Temmuz Cumartesi günü itibariyle kapılarını yeniden açacak. Manisalıların hizmetine sunulan havuz, Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü ziyaretçilerini ağırlayacak. Saat 10.00-18.00 arası açık olacak tesiste, Manisalılar gün boyu serin sularda yazın tadını çıkarabilecek. Bunun yanı sıra tesis içerisinde yer alan kafeteryada da Manisalılar keyifle vakit geçirebilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA