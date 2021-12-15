Necmi Temizel Spor Kompleksi ve Yüzme Havuzu

Güzelyurt Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız futbol sahası ve yüzme havuzu hizmete girdi. Hizmete sunduğumuz tesisin yan kısmında yeni bir halı saha, arka kısmında bulunan alanda ise yüzme havuzu bulunmaktadır. Halı saha olarak hizmet verecek olan futbol sahasından, amatör takımlarımız da faydalanabilecek. Manisalıların sporla iç içe bir yaşam sürdürebilmesi için tesislerimize önem veriyoruz.

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