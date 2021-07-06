Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi

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Siyasetçi Necmi Kadıoğlu'nun kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Necmi Kadıoğlu kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

Necmi Kadıoğlu (d. 1954, Gümüşhane), Türk siyasetçi.

Necmi Kadıoğlu doğum tarihi : 1954

Necmi Kadıoğlu kaç yaşında : 66 yaşında

Necmi Kadıoğlu nereli : Gümüşhane

Necmi Kadıoğlu mesleği ne : Siyasetçi

Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gümrük Müşavirliği, Mali Müşavirlik, yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilikler yaptı. 1992 ile 1993 yılları arasında Kâğıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

15 Aralık 2017 tarihinde istifa edene kadar Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.