Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Necmi Kadıoğlu geliyor. Peki, Necmi Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Siyasetçi Necmi Kadıoğlu'nun kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Necmi Kadıoğlu kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

NECMİ KADIOĞLU KİMDİR?

Necmi Kadıoğlu (d. 1954, Gümüşhane), Türk siyasetçi.

Necmi Kadıoğlu doğum tarihi : 1954

Necmi Kadıoğlu kaç yaşında : 66 yaşında

Necmi Kadıoğlu nereli : Gümüşhane

Necmi Kadıoğlu mesleği ne : Siyasetçi

Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. Gümrük Müşavirliği, Mali Müşavirlik, yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilikler yaptı. 1992 ile 1993 yılları arasında Kâğıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994 ile 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

15 Aralık 2017 tarihinde istifa edene kadar Esenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Kartal Tibet Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Necmi Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Necmi Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:04:15. #1.16#

title