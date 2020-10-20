Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi
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Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

20.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:52
Necmi Darıcı AK Parti Kalecik İlçe Başkanlığına yeniden seçildi

AK Parti Kalecik ilçe kongresinde, Necmi Darıcı yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Kalecik ilçe kongresinde, Necmi Darıcı yeniden ilçe başkanı seçildi.

AK Parti Kalecik İlçe Teşkilatı'nda 7. Olağan Kongre süreci tamamlandı.

Kongreye AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız ile partililer katıldı.

Kalecik Belediyesi Açık Hava Düğün Salonu'nda yapılan kongrede, Başkan Darıcı, 141 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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