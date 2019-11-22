Necmettin Öğretmenin ailesi her 24 Kasım'da gömleğiyle avunuyor

22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü buruk karşılıyor.

Şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, evlatlarının şehadetinin ardından ona olan özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra, ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışıyor.

Oğullarının ilk görev yerinde öğretmenler günü kutlayamadan şehit edilmesinin ardından her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hüzün yaşayan ve duygularını AA muhabirine anlatan şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, Necmettin'in kaybının ardından çok zor günler geçirdiğini ve hala onu unutamadığını söyledi.

Yılmaz, oğlunu kaybetmesinin ardından hayatın kendileri için çok zorlaştığını aktararak, oğlunun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayamayacağı için hüzünlü olduğunu belirtti.

-"Bana bir anısı, bir kokusu kaldı"

Her annenin evladını görmeyi, koklamayı, yanında olmasını isteyeceğini vurgulayan ve yurdu bir çok yöresinden öğretmenlerin kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Yılmaz, "Hayat bize zindan oldu. Ben kötüyü Allah kahretsin derim. Kötüye Allah fırsat vermesin. Keşke benim de oğlum yanımda olmuş olsaydı ve onun öğretmenler gününü kutlasaydım. Ama ne mutlu ki Necmettin gibi bin tane Necmettin kazandım. Fotoğraflarına bakarak, çıkıp gelip boğazıma sarılacağı günü bekliyorum. Her kapı açıldıkça acaba Necmettin de o kapıdan girecek mi diye bakıyorum." dedi.

Yılmaz, oğluna olan hasretini ifade etmesinin mümkün olmadığının altını çizerek şöyle konuştu:

"Ara tatilde yanımıza gelmişti. Geldiğinde kardeşlerine, 'Annemle kimse yatmayacak. 15 gün annemle ben yatacağım' dedi. 15 gün bu elimdeki gömleği giydi. İçimden gömleğini yıkamak gelmedi. Buraya gelip bu gömleği giydiğinde yüreğime bir his doğmuştu. Ben bu gömleği yıkamak istemedim. En son giderken bunu çıkarıp gitti. Ben bunu koklayıp bir askıya astım. Bu gömleği onun hasretinden yıkamadım. Gömleğini koklayarak hayatımı geçiriyorum. Belki günde 2-3 defa gidip gömleğini kokluyorum. Hasreti gömleğini koklamakla, fotoğrafına dokunmakla geçmiyor. Bana bir anısı, bir kokusu kaldı. Allah kimseye evlat acısını yaşatmasın. Kimseye evladını hasretini kıyafetiyle gidermeyi nasip etmesin."

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası da öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, Necmettin'in de bu kutsal mesleği yürütürken şehit edildiğini anımsattı.

Şehit öğretmenin adı okul, bulvar ve kütüphanelerde yaşatılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda terör örgütü PKK mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak kaçırılmış, daha sonra da şehit edilmişti.

Şehadetinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul ve memleketi Torul ilçesindeki imam-hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara Necmettin öğretmenin adı verilmişti.

Kaynak: AA