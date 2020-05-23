Necmettin Erbakan Üniversitesinde 40 bin canlı ders yayını yapıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesinde 40 bin canlı ders yayını yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devam ettiği uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 40 bin canlı ders yayını yaptı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinde 40 bin canlı ders yayını yapıldı
23.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:55

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde devam ettiği uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında 40 bin canlı ders yayını yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, NEÜ'nün, yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçilmesi kararının ardından canlı ders yayınına başlayan ilk devlet üniversitelerinden biri olduğu belirtildi.

Üniversite bünyesinde 1 milyona yaklaşan kullanıcı ile yaklaşık 40 bin canlı dersin işlendiği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, üniversitenin, ulusal ve uluslararası düzeyde 50'ye yakın online etkinliğe ev sahipliği yaptığını aktardı.

İçinde bulunulan duruma uyum sağlanması gerektiğini belirten Zorlu, "Üniversitemizde yürüttüğümüz uzaktan eğitim faaliyetlerimize, eğitim her yerde sloganı ile normal şartlarda fiziki ortamda yapmakta olduğumuz konferans, seminer, eğitim, hatta sergi gibi etkinliklerimizi de dahil ettik. Bunları da 'NEÜLive' adıyla online ortama taşıdık. NEÜ olarak ülkemizde uzaktan eğitim sürecine en hızlı ve en iyi adapte olan üniversitelerin başında geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Online etkinliklerin fiziki ortamda yapılanlardan daha etkili olduğunu söyleyenlerin ağırlıkta olduğuna dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Online etkinliğe konunun doğrudan ilgilisi, bilerek ve isteyerek katılıyor. Kovid-19 öncesindeki hayatında fiziki olarak programın yapıldığı alanda bulunması gerektiği için katılamadığı bir programa, bu süreçte rahatlıkla dahil olabiliyor. En olumlu tarafından bakacak olursak yaşadığımız sürecin getirdiği kolaylıklardan biri bu oldu. Çoğu zaman ev ortamında oldukları için rahat bir şekilde konuşmacıya odaklanabiliyorlar. Konuya dikkat kesilerek ve hatta çoğu zaman canlı izlediği uzmana yönelttiği sorularıyla konuyu daha derinlemesine kavrayabilme şansını elde ediyorlar. Bunların evde kaldığımız şu günlerde son derece faydalı olduğunu düşünüyorum."

1 milyona yaklaşan kullanıcı ile 40 bin canlı ders

Zorlu, NEÜ bünyesinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan canlı derslerle ilgili "Uzaktan eğitime başlanılan 8 haftalık süreçte, 1 milyona yaklaşan kullanıcı ile yaklaşık 40 bin canlı ders işledik. Ara sınavlar 17 Mayıs itibarıyla online ortamda sunum, ödev, rapor, araştırma ödevi ve proje ödevi şeklinde tamamlandı. Final sınavları da aynı şekilde 12 Haziran'a kadar tamamlanacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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