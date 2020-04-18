Necmettin Erbakan Üniversitesinde 300 binin üzerinde kullanıcıyla 14 bin canlı ders işlendi Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) üç haftada 300 binin üzerinde kullanıcı ile 14 bin 17 canlı ders işlendiğini bildirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) üç haftada 300 binin üzerinde kullanıcı ile 14 bin 17 canlı ders işlendiğini bildirdi.

NEÜ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, üniversitelerin 2019-2020 Bahar dönemi derslerini uzaktan eğitim bünyesinde yapmaları konusundaki kararı sonrası, 23 Mart tarihinde doküman paylaşımına ve 30 Mart tarihinde de canlı dersler üzerinden uzaktan eğitime başladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, NEÜ'nün, kısa sürede altyapı çalışmalarını tamamlayarak senkron ders yapabilen sayılı devlet üniversiteleri arasında yerini aldığını ve iyi bir noktaya geldiğini belirtti.

Uzaktan eğitim faaliyetlerini daha da iyi bir noktaya ulaştırmak için ekiplerin durmadan çalıştığını vurgulayan Zorlu, NEÜ bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstündeki teorik derslerin, oluşturulan canlı ders programları ile tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildiğini aktardı.

NEÜ Enformatik Koordinatörlüğü, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerin senkron ve asenkron dersleri takip edebildiğinin altını çizen Zorlu, şunları kaydetti:

"E-öğrenme portalı üzerinden senkron ve asenkron dersler yanında öğretim elemanlarının eklediği ders materyallerine erişebilen, öğretim elemanlarıyla senkron ve asenkron etkileşim imkanları bulabilen öğrenciler, Adobe Connect yazılımı ile de öğretim elemanının görüntülü ve sesli katılımı, ekran ve belge paylaşımı, beyaz tahta uygulaması, öğrencilerin tümünün sesli ve görüntülü katılımı gibi özellikler ile etkileşimli ders yapma fırsatı buluyorlar. Üniversitemizdeki uzaktan eğitim faaliyetlerinin ilk üç haftasında 14 bin 17 canlı ders işlendi. Bu canlı derslerin süresi yaklaşık 190 güne karşılık geliyor. Toplamda 302 bin 124 kullanıcının eriştiği ve 24 bin 131 içeriğin paylaşıldığı uzaktan eğitim sistemiyle işlenen derslerin örgün ders saati karşılığı da 13 bin 674 saat olarak gerçekleşti. Enstitüler bünyesindeki tez savunma, tez izleme komitesi ve doktora yeterlik sınavları da yine uzaktan eğitim sistemi üzerinden diğer bazı şartlara da bağlı olarak gerçekleştirilmektedir."

Zorlu, bu süreçte özverili çalışmaları için bütün akademik ve idari personele teşekkür ettiğini ve öğrencilere de derslerinde başarılar dilediğini ifade etti.

Kaynak: AA