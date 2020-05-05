Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğrencilere online psikolojik destek
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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğrencilere online psikolojik destek

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğrencilere online psikolojik destek
05.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:34

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, (NEÜ) öğrencilere psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sunan Öğrenci Destek Merkezi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla görüşmeleri online ortamda gerçekleştirdiği bildirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, (NEÜ) öğrencilere psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti sunan Öğrenci Destek Merkezi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla görüşmeleri online ortamda gerçekleştirdiği bildirildi.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Öğrenci Destek Merkezi'nin, 5 yılı aşkın süredir öğrencilere psikolojik destek hizmeti sağladığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NEÜ Uzman Psikoloğu Beyza Yeşildaş, Kovid-19 salgını döneminde psikolojik sağlığı korumak ve yaşanabilecek psikolojik sorunları azaltabilmek için yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulundu.

Merkezin salgın dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Yeşildaş, şunları kaydetti:

"Psikolojik danışma süreçleri yarım kalan öğrencilerimizle görüşmelerimizi online ortama taşıdık ve iletişimimizi kesintisiz sürdürmeye çalışıyoruz. Görüşmelerimizde salgının getirdiği ruhsal sorunlara da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nitekim, günlük yaşantımız tamamen değişti ve ciddi bir şekilde sınırlandı. Dolayısıyla bu süreç özellikle gençlerimiz için zorlayıcı bir hale dönüştü. Gençlerimizin psikolojik sağlığına elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya çalışıyoruz."

Pandemi dönemini fırsata çevirmek ve verimli hale getirmek için sınırlı kaynaklarla da olsa yapılabilecek şeylerin olduğunu hatırlatan Yeşildaş, şöyle devam etti:

"Bu süreçte psikolojik sağlığımızı korumak için günlük etkinlik listesi hazırlayabiliriz. Zamanı etkin kullanmak, kaliteli, kişisel gelişimimize katkı sağlayan etkinlikleri değerlendirmek, bugüne kadar ertelediğimiz etkinlikleri yapmak, bu süreçte psikolojik sağlığımızı korumak anlamında oldukça önem teşkil etmektedir. Ayrıca gerginliği hafifletmemize yarayan nefes ve gevşeme egzersizleri yapabiliriz. Günlük etkinlik listesine eklenecek kısa nefes-gevşeme egzersizleri, meditasyon tarzı etkinlikler psikolojik sağlığımızı korumamıza yardımcı olacaktır."

Bu süreçte kaygının artmasının normal olduğunu aktaran Yeşildaş, "Belirsiz, ilk defa karşılaştığımız bir durumun içindeyiz. Aklımıza pek çok olumsuz düşünce gelmesi de kaçınılmaz. Bu olumsuz düşüncelerin günlük rutinimizi bozması, hayatımızda fazla yer kaplaması bizim için zorlayıcı olabilir. Bunun önüne geçebilmek için olumsuz düşünceleri aklınıza getirmek için günün belli bir saatini seçin. Bu sürenin yaklaşık 10-15 dakika olması yeterlidir. Gün içinde aklınıza gelen olumsuzlukları günün belirlediğiniz o saatine erteleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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