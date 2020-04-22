Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde 23 Nisan coşkusu Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde, çocuk servislerinde tedavi gören çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için hastane bahçesinde balon uçurma etkinliği düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde, çocuk servislerinde tedavi gören çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için hastane bahçesinde balon uçurma etkinliği düzenlendi.

NEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin, çocuk servislerinde görev yapan hemşirelerin ve sağlık personelinin, çocukları sevindirmek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen NEÜ Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Reisli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladı.

23 Nisan'ın, dünyada çocuklara armağan edilen yegane resmi ve milli bayram olduğunu vurgulayan Reisli, "Bundan 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'mizin ilk millet meclisi Ankara'da toplandı ve bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Aynı zamanda biz de çocuklarımızın bu coşkulu bayramına katkıda bulunmak üzere balon uçurma etkinliği düzenledik." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev'in de katıldığı etkinliğin, doktor, hemşire ve sağlık personelinin balonları gökyüzüne bırakmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA