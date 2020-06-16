Necmettin Erbakan Üniversitesi İHA ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılıyor Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), üniversite bünyesinde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) multicopterlerin, kendi imkanlarıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde üretildiğini bildirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), üniversite bünyesinde kullanılacak insansız hava aracı (İHA) multicopterlerin, kendi imkanlarıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde üretildiğini bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, multicopterlerin, piyasadaki muadillerine göre daha düşük maliyete sahip olduğu, otonom, yarı otonom ve manuel modları sayesinde esnek bir uçuş imkanı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, tasarladıkları multicopterler hakkında bilgi veren Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Tarık Ünler, cihazın üzerindeki sensörlerin füzyonunun sağlanarak, stabil uçuş yapılabilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Tasarımda seçilen motorlar ve motor sürücülerinin sayesinde, kötü hava koşullarında da dinamik ve stabil uçuş imkanı sağlandığını aktaran Ünler, "Aviyonik sistemi ve buna entegre tasarlanan mekanik özellikleri ile her hava koşulunda rahatça uçuş yapabilecek imkana sahiptir. Ayrıca, herhangi bir olumsuzlukta RTL (Return To Launch) özelliği ile kalktığı noktaya iniş sağlayabilmektedir. Loiter modu ile de havada rüzgar ve diğer olumsuz parametrelerden etkilenmeden sabit durabilme özelliği eklenmiştir." ifadesini kullandı.

Aracın herhangi bir aksilikte kalktığı noktaya otomatik iniş yapabildiğini paylaşan Ünler, şöyle devam etti:

"Böylelikle kumanda ile hava aracının bağlantısının kopması durumunda güvenli iniş sağlayarak aracın kırımının önüne geçmekteyiz. Geri dönüş fonksiyonu örneğin, pil durumunun azalması gibi farklı kötü koşullarda otomatik olarak devreye girerek güvenli geri dönüşü sağlamaktadır. Ayrıca dijital görüntüleri yer istasyonuna kablosuz olarak aktarabilen sistem tasarımı multicoptere eklenmiştir. Böylece herhangi bir HDMI çıkışı olan bir kamera, rahatlıkla hava aracına entegre edilebilmektedir."

Hava aracına, farklı rotalar girilerek istenilen alanlarda istenen koşullarda otomatik olarak uçuş yapmak suretiyle çekim yapılmasına olanak verdiğini belirten Ünler, şunları kaydetti:

"Görev bilgileri kullanıcı tarafından belirlenmek suretiyle yükseklik, hız gibi bilgi parametreleri girildiğinde bu parametrelere göre çekim işlemlerini otonom olarak icra edebilmektedir. Ayrıca bu çalışmadan bağımsız olarak görüntü işleme algoritmaları kullanarak derin öğrenme ile nesne takibi çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu çalışmalarda gerçek zamanlı renkten bağımsız nesne tanımaya yönelik algoritma geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, hava araçlarına entegre edilerek nesne tanıma, nesne takibi gibi özel görevlerin hava araçlarına yaptırılmasını tasarlamaktayız. Böylelikle yüksek seviyeli savunma sanayinde kullanılabilecek İHA'ların üretilmesini hedeflemekte ve sınır güvenliği, özel alan korumaları, belli hedeflerin uzaktan takibi gibi savunma sanayi projelerine entegre edilmesini planlamaktayız."

Kaynak: AA