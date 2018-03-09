Necmettin Erbakan Sivas'ta Anıldı

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan hocamız 40 yıl boyunca İslam alemine ve milletimize rehberlik etti, İslam aleminin manevi radarı vazifesini yaptı." dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 7. yılında, Erbakan Vakfı Sivas Şubesince Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Konuştuğunu Yapan Adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" etkinliğiyle anıldı.

Mehteran gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet piyano resitali sundu.

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Erbakan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmayı diledi.

Necmettin Erbakan'ın pusulasının akıl ve ilim olduğunu belirten Erbakan, "Haritası İslamdı. İşte bu sebeple Erbakan hocamız 40 yıl boyunca İslam alemine ve milletimize rehberlik etti. İslam aleminin manevi radarı vazifesini yaptı." dedi.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın mazlumların ve ezilenlerin umudu olduğunu dile getirdi.

Zalimleri ve siyonistleri titretenin Erbakan hoca olduğunu söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Onun saçındaki ak düşmüş her bir tele baktığınızda, Kudüs'ü, Bosna'yı, Keşmir'i, Arakan'ı, Çeçenistan'ı, Moro'yu görebilmeniz mümkündür. Ey zalimler, hileli düzen kuranlar, siyonistler Erbakan hocamızın davası kıyamet zamanına kadar yaşayacak ama sizin bu zulüm ve sömürü düzeniniz bu mücahitler tarafından tarihe gömülecek, üzerine beton değil, kurşun dökülecek. Nasıl ki Erbakan hocamız 40 yıl boyunca sizin oyunlarınızı bozduysa, sizi korkudan titrettiyse ikinci 40 yılda da bu salonları dolduran mücahitler sizi titretmeye devam edecek."

Erbakan, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli ve milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan'ın kurduğu ASELSAN gibi kuruluşların çalışmaları sayesindedir." dedi.