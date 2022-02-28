Necmettin Erbakan Seydişehir'de anıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Saadet Partisi İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Harun Erkan, selamlama konuşmasında Necmettin Erbakan'ın değeri yeterince anlaşılmayan bir lider olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da Necmettin Erbakan'ın insanlığın huzuru için gece gündüz demeden çalışan bir dünya lideri olduğunu belirterek, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.