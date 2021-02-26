Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 10.yılında kabri başında anıldı. Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başına gelen sevenleri eski Başbakan Necmettin Erbakan için dualar etti. Kur'an-ı Kerim okundu. Her sene gelerek Erbakan'ı andıklarını dile getiren Mükremin Köse, "Her sene gelir burada yad ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuduk dualarımızı ettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ülkemize ciddi anlamda hizmetlerde bulunmuş birisi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı