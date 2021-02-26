Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
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Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

26.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:34
Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Son dakika gündem haberine göre Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 10.yılında kabri başında anıldı.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 10.yılında  kabri başında anıldı.  Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda bulunan kabri başına gelen sevenleri eski Başbakan Necmettin Erbakan için dualar etti. Kur'an-ı Kerim okundu. Her sene gelerek Erbakan'ı andıklarını dile getiren Mükremin Köse, "Her sene gelir burada yad ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuduk dualarımızı ettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ülkemize ciddi anlamda hizmetlerde bulunmuş birisi" diye konuştu. 


Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika haber... Necmettin Erbakan ölümünün 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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