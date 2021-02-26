Necmettin Erbakan, İzmir'de düzenlenen programla anıldı
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Necmettin Erbakan, İzmir'de düzenlenen programla anıldı

26.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:52
Necmettin Erbakan, İzmir'de düzenlenen programla anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen programla anıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen programla anıldı.

Konak Meydanı'ndaki etkinlikte, Erbakan'ın özel fotoğraflarının yer aldığı resim sergisi açıldı ve lokma hayrı yapıldı.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Milli Görüş hareketinin kurucusu olan Necmettin Erbakan'ın, ilim ve siyaset alanında Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna bir lider olduğunu vurguladı.

Erbakan'ın hayatı boyunca hak ve adaletin savunuculuğunu yaptığını, "adil bir düzenin" inşası için uğraştığını aktaran Erduran, şöyle dedi:

"Milletimize sahip olduklarını hatırlattı. Onlara güçlerini, imkanlarını gösterdi. İslam alemine Siyonizm'in ne olduğunu ve Batı medeniyetinin gerçek yüzünü öğretti. O bir düşünce adamıydı. O bir mücadele insanıydı. Hiçbir zaman reel politiğe teslim olmadı. Her fani gibi Erbakan Hoca da vefat etti; ama bıraktığı dava Onun yolunda devam etmektedir. Milli Görüş, Saadet Partisi çatısı altında vücut bulmaya devam etmekte, amaç ve hedeflerinden taviz vermeden çizgisinde gitme konusunda kararlı adımlar atmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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